Развелся, но купил ей квартиру: как сегодня выглядит первая супруга Даньки Щуся из «Неуловимых мстителей»

Виктор Косых сыграл множество замечательных ролей. На счету покойного артиста такие картины, как «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», «Неуловимые мстители», «Трактир на Пятницкой», «Холодное лето пятьдесят третьего...» и другие. Пока актер играл в кино, дома его ждала верная жена.

Долгие 18 лет Косых прожил с супругой Татьяной и воспитал двоих детей, Кристину и Максима. Однако из-за измен Виктора Ивановича и его частых попоек пара решила подать на развод. Долгое время семья копила на квартиру, но нужная сумма набралась лишь после разрыва отношений. Как честный человек, актер купил жилье и отдал его бывшей жене и детям.

После того как Виктор Косых встретил новую любовь, Татьяна не пропала. Женщина вновь вышла замуж. Правда, второй супруг бедняжки умер спустя два года после первого. Сегодня Татьяна все еще красивая и цветущая женщина, которая с удовольствием проводит время с внуками.