Развелся и вдохнул полной грудью: в жизни сына Сенчуковой большие перемены

Брак Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой считается одним из самых крепких в отечественном шоу-бизнесе. Артисты вырастили единственного сына Василия, к которому сегодня приковано не меньше внимания, чем к когда-то к его родителям.

Рыбин-младший активно строит музыкальную карьеру и мечтает штурмовать шоу-бизнес. А ведь раньше Василий даже не грезил о сцене. Дело в том, что увлечение музыкой полностью изменило профессиональную жизнь Василия. Окрыленный творчеством, сын Сенчуковой собрал свой музыкальный коллектив, принялся писать песни и теперь появляется на сцене.

Но это еще не все метаморфозы. После смены деятельности звездный наследник развелся с супругой. Василий был с ней в отношениях девять лет, но, несмотря на такой солидный срок, пара распалась. Красавец Василий встретил новую пассию по имени Валерия, в которой он души не чает. Артист признается, что она «его человек».

Звездная мама не может нарадоваться на первые успехи сына. Она считает его очень талантливым музыкантом.