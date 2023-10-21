Развелись «по-тихому»: Чернышев изменил жене с американской фигуристкой

Петр Чернышев по праву считается образцовым мужем. Уже несколько лет он в одиночку тянет на себе семью, оплачивает дорогостоящее лечение супруги и поддерживает ее в борьбе с онкологическим заболеванием. При этом хоть как-то нажиться на своей трагедии он даже не думает. Но идеалом мужчины спортсмен был не всегда. На его счету есть и роман на стороне.

Первой супругой Чернышева была фигуристка Наталья Анненко. Девушка на семь лет старше избранника, но пару это не остановило. Влюбленные поженились в 1988 году и переехали в США. Супруга сопровождала Петра на сборах и поддерживала во всех начинаниях. Об этом рассказал Дзен-канал "В мире Ванили".

Но брак прожил всего семь лет. Когда Чернышев встал в пару с американской спортсменкой Наоми Ланг, Наталья подала на развод. Она видела, что у мужа появились чувства к партнерше, и не хотела стоять у него на пути. Пара разошлась мирно, Анненко до сих пор отзывается о бывшем супруге только положительно. И все же именно роман с партнершей по льду поклонники считают причиной развода.