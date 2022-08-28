Развелись через полгода после свадьбы: что известно о первом муже Эвелины Бледанс

Популярная ведущая впервые вышла замуж в 1993 году. Выбор Бледанс пал на актера и режиссера Юрия Стыцковского, который на семь лет старше телеведущей. Пара была вместе до свадьбы на протяжении семи лет, однако их официально закрепленные отношения продлились всего несколько месяцев.

Как оказалось, причиной для расставания послужила трагедия. Бледанс забеременела от своего супруга, но их общая дочь родилась мертвой. Супруги не смогли пережить такую травму и в итоге приняли решение расстаться.

Сегодня Стыцковский уже не занимается своей карьерой. Он ушел на пенсию и не снимается в фильмах и сериалах, а последний проект с его участием, сериал «Одесса-мама», выходил в прокат еще в 2012 году. В 1995 году он женился второй раз на продюсере тележурнала «Каламбур» Ирине Козырь, спустя семь лет совместной жизни у них родился сын Николай.