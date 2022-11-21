Развели на баснословные деньги: Кудрявцева выступила с шокирующим заявлением

51-летняя Лера Кудрявцева оказалась жертвой развода. И речь идет не о ее отношениях с супругом Игорем Макаровым. Ведущая попалась на уловку преступников. О том, что она стала жертвой обмана, Лера честно рассказала подписчикам Telegram-канала, в шутку окрестив себя неудачницей. По словам Кудрявцевой, ее просто «развели». Подробности она пока не раскрыла, лишь отметила, что добровольно перевела мошенникам 180 тысяч рублей.

Сейчас фолловеры телеведущей пишут ей слова поддержки, советуя не прощать аферистов, а довести дело до полиции. Правда, неизвестно собирается ли Кудрявцева прибегать к помощи правоохранительных органов. Если для большинства ее поклонников 200 тысяч рублей — это баснословные деньги, то Лера с ее напряженным графиком работы может посчитать потерю обидной, но несущественной. И судя по тому, что уже через несколько часов она выложила на канал видео с домашними кошками, уютно устроившимися на диване, скандал Кудрявцева раздувать не намерена.