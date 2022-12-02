Развела Поргина, но до могилы довел другой: судьба любовницы Караченцова доведет до слез

Николай Караченцов женился на Людмиле Поргиной, хотя коллеги артиста уверяют, что в его сердце была другая женщина. В «Ленкоме» тогда еще только начинающий свой творческий путь актер познакомился со Светланой Савеловой, которая уже считалась большой звездой экрана.

Актриса ответила взаимностью Караченцову, поэтому вскоре их отношения перешли за рамки дружеских. Чем могла закончиться эта история любви — теперь можно только гадать. На горизонте появилась Людмила Поргина, которая развела возлюбленных и вышла замуж за Николая Петровича. «Такая женщина свернет горы, чтобы получить свое», — подметил актер Борис Чунаев, который был свидетелем того любовного треугольника.

Савелова тяжело переживала разрыв с любимым, но сделать ничего не могла. Как пишет «Экспресс газета », знаменитость сблизилась с Сергеем Миловановым, который приобщил ее к выпивке, чем довел до могилы. Актриса, которая никогда не употребляла спиртное, стала зависимой от него. Зимой 1999 года в возрасте 57 лет звезда фильма «Семь стариков и одна девушка» скончалась в нищете от алкогольного отравления.