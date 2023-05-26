Разведенный Лепс прильнул к юной красавице: не поверите, сколько ей лет

В 2021 году Григорий Лепс официально развелся с супругой Анной Шаплыковой после 20 лет брака. Но исполнитель хита «Натали» не теряет времени даром — недавно его увидели в компании юной красавицы.

Лепс буквально прильнул к очаровательной девушке, которую он приобнял одной рукой. Пользователи Сети тут же заговорили о новом романе разведенного Лепса с молоденькой красоткой. Однако спутницей Григория Викторовича оказалась его крестница Елизавета, известная под творческим псевдонимом Elsea. Девушка занимается музыкой и активно строит музыкальную карьеру. И ей, кстати, всего 14 лет, хотя выглядит она в два раза старше. Виной тому стали слои макияжа и слишком взрослый пикантный наряд.

Многие осудили Лепса за его очевидные приставания к крестнице. Другие же поспешили объяснить его поведение.