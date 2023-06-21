Разведена и красива: холостяк Лазарев вывел из тени главную женщину

Сергей Лазарев не любит говорить о личном и всячески оберегает семью от лишнего внимания. Вот почему поклонники были немало удивлены, когда он вдруг вывел из тени ту, в которой души не чает.

Музыкант остается холостяком, поэтому пока главной женщиной для него является любимая мама Валентина Лазарева. Эта эффектная брюнетка — настоящая красотка, да к тому же еще и не замужем.

С мужем и отцом певца Вячеславом Лазаревым она рассталась из-за его вредных привычек. Под венец больше не пошла и в одиночку вырастила двоих сыновей. В шоу «Секрет на миллион» Валентина призналась, что она из тех «сильных» женщин, которых мужчины попросту боятся.

Во всяком случае, одиночество не помешало ей стать счастливой. На долю Лазаревой выпало немало испытаний: в 2015 году она похоронила старшего сына Павла. Однако женщина стойко приняла удар судьбы. По словам Валентины, что бы ни случилось, она старается никогда не унывать.