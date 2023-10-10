Разве так бывает в 69? Успенская свела народ с ума полуголым фото
Королеве шансона можно хоть завтра сниматься для взрослых журналов.
Любовь Успенская не перестает удивлять публику своей внешностью. Хотя лицо певицы не раз перекроили пластические хирурги, фигуру она держит в форме по большей части собственными силами. Артистка решила похвастаться результатом и выложила в социальные сети полуголое фото.
Исполнительница сфотографировалась после выступления с макияжем и прической. Но из одежды на Успенской остались только черное боди и колготки в сетку. Звезда растянулась на диване, демонстрируя стройные ноги.
Публикация вызвала у подписчиков певицы бурную реакцию. Одни принялись наперебой хвалить красоту артистки и делать комплименты ее фигуре. Ведь в следующем году Любовь Успенская отметит семидесятый день рождения. Немногие могут похвастаться такими формами в этом возрасте. Другие же фанаты королевы шансона посчитали, что снимок слишком вульгарный, а внешность исполнительницы сильно приукрашена при помощи фотошопа.