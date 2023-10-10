Разве так бывает в 69? Успенская свела народ с ума полуголым фото

Любовь Успенская не перестает удивлять публику своей внешностью. Хотя лицо певицы не раз перекроили пластические хирурги, фигуру она держит в форме по большей части собственными силами. Артистка решила похвастаться результатом и выложила в социальные сети полуголое фото.

Исполнительница сфотографировалась после выступления с макияжем и прической. Но из одежды на Успенской остались только черное боди и колготки в сетку. Звезда растянулась на диване, демонстрируя стройные ноги.

Публикация вызвала у подписчиков певицы бурную реакцию. Одни принялись наперебой хвалить красоту артистки и делать комплименты ее фигуре. Ведь в следующем году Любовь Успенская отметит семидесятый день рождения. Немногие могут похвастаться такими формами в этом возрасте. Другие же фанаты королевы шансона посчитали, что снимок слишком вульгарный, а внешность исполнительницы сильно приукрашена при помощи фотошопа.