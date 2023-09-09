Разве от такой уйдешь: вот за какую отличительную особенность Соседов не бросает любимую женщину

Сергей Соседов нечасто распространяется о своей личной жизни. Тем не менее известно, что острый на язык ведущий и член жюри различных музыкальных программ живет не один — с ним рядом родственная душа и муза. Зовут ее Антонина Петровна Соседова.

Это 87-летняя мама эпатажной телезвезды. Ведущий шоу «За гранью» признается: жить с родительницей ему вполне комфортно. Антонина Петровна взяла все хозяйство на себя. Женщина кормит сына вкусными обедами и ужинами, так что Сергей Соседов предпочитает есть дома, а не в кафе.

В свои годы мать знаменитости с легкостью решает сложные судоку — сказывается ее инженерное образование и математический склад ума. Соседов рассказывает, что вместе с мамой они обожают смотреть различные телевизионные программы, и родительница всегда держит его в курсе мировых новостей, пишет «Газета».