Разве ей уже 90 лет? На тещу Евгения Плющенко больно смотреть (фото)

За семьей Евгения Плющенко в Сети наблюдают особенно внимательно. Фигурист и его супруга, продюсер Яна Рудковская, не прочь подкинуть публике новые поводы для пересудов.

Например, интернет-пользователи горячо обсуждают публикацию звездной блондинки в соцсетях, которую она оставила после концерта Димы Билана. Рудковская побывала на шоу вместе с сыновьями и матерью Светланой Николаевной. Снимок с ними Яна показала подписчикам, после чего на ее родительницу обрушилась тонна критики.

Фолловеры заявили, что им больно смотреть на тещу олимпийского чемпиона. По мнению многих, Яне следует уделять внешности мамы больше внимания, чтобы впредь та не шокировала публику.