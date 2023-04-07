Разве это она? Фото юной «жены Нагиева» заставят припасть к экранам

Мария Горбань обрела широкую популярность после сериала «Кухня». Здесь актриса сыграла жену героя Нагиева Кристину. Она предстала в образе эффектной гламурной блондинки. Но не все знают, как Горбань выглядела 20 лет назад.

Свою кинокарьеру Мария начала с телехита «Простые истины». Ее следующим проектом стал сериал «Кодекс чести» — актрисе на тот момент было всего 16 лет. Узнать юную Горбань в этой картине невозможно: темные волосы, пухлые щеки, наивный взгляд. Трудно поверить, что через несколько лет эта девочка с косичками превратится в статную роскошную блондинку.

Пользователи Сети не поверили своим глазам и припали к экранам, чтобы найти у юной Горбань и «жены Нагиева» общие черты. Эти удивительные метаморфозы породили слухи об операциях актрисы.

Многие уверены, что Мария полностью перекроила свое лицо в кабинете хирурга, из-за чего утратила былое обаяние. Однако 36-летняя Горбань отрицает, что делала операции. Секрет ее красоты прост: светлые локоны, похудение и правильный макияж.