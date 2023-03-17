Разум или сердце? Этот тест ответит, что управляет вашей жизнью

Прислушиваться к разуму или к сердцу? Вот вечная дилемма, перед которой стоит человечество. В наши дни многие люди безусловно отдадут пальму первенства рассудку, однако если пролистать страницы старинных трактатов или литературных памятников, можно сделать вывод о том, что в прежние века основным органом мышления и чувств считалось сердце. Например, еще в “Эпосе о Гильгамеше”, созданном более 4000 лет назад, вместилищем всех эмоций и дум был именно этот жизненно важный орган. Подобные идеи можно встретить также в индийском сборнике “Ригведа”, на памятнике Мемфисского богословия - камне Шабаки, в Ветхом Завете. Кроме того, аналогичные представления о том, что сердце играет центральную роль в организме и становится главным источником мысли, бытовали у народов Северной и Центральной Америки. В дальнейшем, с развитием науки и медицины, человек пришел к выводу, что главенствующее место занимает именно мозг. А верования в особую роль сердца остались в легендах и эпосе.

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