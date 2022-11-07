Разум или сердце: чем вы руководствуетесь по жизни?

Чем руководствоваться - разумом или чувствами? Эту сложную дилемму хотя бы раз в жизни приходилось решать каждому человеку. К счастью, в некоторых сферах жизни этот вопрос благополучно решен - например, в области науки. Ученые пришли к выводу, что в процессе познания чувства и рассудок играют совершенно равные роли. Многолетний спор между учеными мужами разрешил немецкий философ Иммануил Кант, который первым объявил о том, что оба этих элемента познания являются главными и одно невозможно представить себе без другого. Данные о предмете человек получает с помощью органов чувств. Согласно теории Канта, впечатления о предмете, или, как он их называет, многообразие, разум перенаправляет в категории - логические формы, с помощью которых знание о предмете раскладываются по полочкам. После этого рассудок формирует общее представление о предмете, то есть его понятие. Затем рассудок вырабатывает суждение, на основе которых разум приходит к умозаключениям. Если бы не только в науке, но и во всех других сферах жизни все было бы так просто…

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