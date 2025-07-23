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Киноафиша Статьи «Разухабистый мусор»: Вуди Харрельсон снялся в одном из самых бредовых фильмов о России — с баяном, продажной милицией и тостом «за нефть!»

«Разухабистый мусор»: Вуди Харрельсон снялся в одном из самых бредовых фильмов о России — с баяном, продажной милицией и тостом «за нефть!»

23 июля 2025 14:15
«Разухабистый мусор»: Вуди Харрельсон снялся в одном из самых бредовых фильмов о России — с баяном, продажной милицией и тостом «за нефть!»

Забавно, но кадры Сибири снимали за границей.

Сегодня Вуди Харрельсону исполняется 64 года — и это отличный повод вспомнить, что этот обаятельный голливудский балагур однажды сыграл путешественника по бескрайней русской Сибири. Причём фильм — даже не комедия, а мрачный триллер, который подаёт себя со всей серьёзностью мира. И именно поэтому так смешон.

«Транссибирский экспресс» (2008) — попытка снять напряжённую психологическую драму о западных туристах, оказавшихся не в том поезде. Харрельсон и Эмили Мортимер играют американскую пару, возвращающуюся с миссионерской поездки в Китае.

«Разухабистый мусор»: Вуди Харрельсон снялся в одном из самых бредовых фильмов о России — с баяном, продажной милицией и тостом «за нефть!»

Домой они едут на поезде через Россию — из Пекина в Москву. По пути знакомятся с ещё одной парочкой, но оказывается, те везут наркотики. И понеслась: убийства, обыски, подозрения, мрачные милиционеры, вежливо намекающие, что можно «договориться»…

Герой Бена Кингсли — не кто-нибудь, а российский следователь по имени Илья Гринько. Ходит в ушанке, говорит с акцентом, пьёт водку. Где снимали всю эту якобы Россию? В Литве. Иркутск изображает вокзал Вильнюса, Сибирь — литовские леса, Владивосток — порт Клайпеды. Даже церковь смастерили из досок неподалёку от старой авиабазы времён СССР.

И ладно бы фильм отыгрывал абсурд своей постановки, но он же серьёзен! Трагедийные паузы, крупные планы, сцены допросов в полутёмных комнатах. А потом — тост «за нефть!» под гармонь.

«Разухабистый мусор»: Вуди Харрельсон снялся в одном из самых бредовых фильмов о России — с баяном, продажной милицией и тостом «за нефть!»

Неудивительно, что в 2020-м году журнал Maxim включил «Транссибирский экспресс» в список самых бредовых фильмов про Россию:

«Даже жаль, что в таком разухабистом мусоре снялись Вуди Харрельсон и Бен Кингсли. А ведь мог получиться приличный жесткий триллер — все остальные компоненты на месте. Видали, конечно, мы клюкву и более дикую».

Что ж, Вуди Харрельсон хотя бы сделал всё возможное, чтобы мы не заскучали.

Ранее мы также писали: Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову

Фото: Кадр из фильма «Транссибирский» (2008)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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