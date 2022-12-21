Разучился ходить, есть, петь: как живет любимец СССР спустя 5 лет после инсульта

С самого начала своей эстрадной карьеры, стартовавшей в 1969 году, Вячеслав Малежик работал на износ и не щадил себя. Творчеству он отдавал большую часть своего времени, позабыв об отдыхе. Не изменял этому принципу Малежик и в пожилом возрасте. В 2017 году он напряженно готовился к 70-летию: организовал юбилейный концерт, давал многочисленные интервью. Когда артист отправился в долгожданный отпуск в Черногорию, было уже поздно — на отдыхе он почувствовал, что у него немеют руки и ноги.

Врачи диагностировали у Малежика сначала инсульт, а потом еще и бронхит, перешедший в пневмонию. В один миг мужчина превратился в инвалида, разучившись ходить, пить и есть. Артисту пришлось пройти длительный курс реабилитации. Оценить упорство любимца СССР теперь могут все поклонники: Малежик вернулся на сцену и иногда дает концерты. Болезнь отразилась на внешности 75-летнего певца, который сильно постарел. Однако он сохраняет оптимизм и следит за здоровьем.