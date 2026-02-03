«Разрывает сердце в клочья»: этот советский мультфильм для многих грустнее «Ежика в тумане»

Заиндевевшее окно, хрустящий снег за стеклом и девочка, которая смотрит, как у других детей есть верные друзья-питомцы. А у неё только мама, погружённая в книги Брэдбери и Лема, и тихое, всепоглощающее одиночество. Так начинается шестиминутный мультфильм «Варежка» — один из самых пронзительных советских шедевров, который и сегодня заставляет родителей испытывать чувство неловкости.

Сюжет самого печального мультфильма из СССР

Сюжет знаком 9 из 10 детей: девочка мечтает о собаке, но мама-интеллектуал, вечно отстранённая, запрещает: блохи, грязь, а кто будет с ней гулять? Отчаяние ребёнка достигает такой силы, что обычная вязаная варежка в её воображении превращается в самого настоящего щенка.

Они вместе играют, «участвуют» в собачьих бегах и даже ходят на выставку, где девочка уверяет всех, что это эрдельтерьер.

Почему люди признают шедевром

Гениальность мультфильма в его жизненности. Тут и мама не злая, она просто не замечает, как ребенок чахнет без друга. Поймут и дети, и взрослые, в прошлом пережившие столь болезненный опыт.

Кульминация — момент, когда мама наконец прозревает. Она видит, что дочь убегает в параллельную реальность из-за одиночества. И тогда она совершает единственный правильный поступок: покупает щенка и заменяет варежку на реального хвостатого друга.