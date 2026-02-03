Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой друг» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Разрывает сердце в клочья»: этот советский мультфильм для многих грустнее «Ежика в тумане»

«Разрывает сердце в клочья»: этот советский мультфильм для многих грустнее «Ежика в тумане»

3 февраля 2026 11:50
«Разрывает сердце в клочья»: этот советский мультфильм для многих грустнее «Ежика в тумане»

Учит взрослых и детей простым человеческим истинам. 

Заиндевевшее окно, хрустящий снег за стеклом и девочка, которая смотрит, как у других детей есть верные друзья-питомцы. А у неё только мама, погружённая в книги Брэдбери и Лема, и тихое, всепоглощающее одиночество. Так начинается шестиминутный мультфильм «Варежка» — один из самых пронзительных советских шедевров, который и сегодня заставляет родителей испытывать чувство неловкости.

Сюжет самого печального мультфильма из СССР

Сюжет знаком 9 из 10 детей: девочка мечтает о собаке, но мама-интеллектуал, вечно отстранённая, запрещает: блохи, грязь, а кто будет с ней гулять? Отчаяние ребёнка достигает такой силы, что обычная вязаная варежка в её воображении превращается в самого настоящего щенка.

Они вместе играют, «участвуют» в собачьих бегах и даже ходят на выставку, где девочка уверяет всех, что это эрдельтерьер.

«Разрывает сердце в клочья»: этот советский мультфильм для многих грустнее «Ежика в тумане»

Почему люди признают шедевром

Гениальность мультфильма в его жизненности. Тут и мама не злая, она просто не замечает, как ребенок чахнет без друга. Поймут и дети, и взрослые, в прошлом пережившие столь болезненный опыт.

«Разрывает сердце в клочья»: этот советский мультфильм для многих грустнее «Ежика в тумане»

Кульминация — момент, когда мама наконец прозревает. Она видит, что дочь убегает в параллельную реальность из-за одиночества. И тогда она совершает единственный правильный поступок: покупает щенка и заменяет варежку на реального хвостатого друга.

«Каждый раз разрывает сердце в клочья. Вспоминаю, как мне не купили таксу», «Конечно, грустные, местами тяжёлые, я и сейчас плачу, когда смотрю их. Но можно подумать, что в жизни мы живём в сплошной радости и без разочарований и бед», «Для меня лучше психоделического "Ежика в тумане"», — пишут зрители о «Варежке».

Фото: Кадр из мультфильма «Варежка» (1967)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
1 комментарий
«Ну надо же подмешать мыльных соплей для бабушек!»: зрителей разозлила одна линия в «Первом отделе 5» «Ну надо же подмешать мыльных соплей для бабушек!»: зрителей разозлила одна линия в «Первом отделе 5» Читать дальше 22 февраля 2026
«Вся мораль сошла на нет»: советская «Дюймовочка» переврала сказку Андерсена от и до? Дети довольны – у взрослых вопросы «Вся мораль сошла на нет»: советская «Дюймовочка» переврала сказку Андерсена от и до? Дети довольны – у взрослых вопросы Читать дальше 22 февраля 2026
Уделал «Простоквашино» с «Тремя богатырями»: всего один зарубежный мульт вошел в топ-5 самых популярных в России Уделал «Простоквашино» с «Тремя богатырями»: всего один зарубежный мульт вошел в топ-5 самых популярных в России Читать дальше 22 февраля 2026
На Масленицу включаем именно эту серию «Маши и Медведя»: 1,3 млрд просмотров не просто так — дети сами бегут на кухню На Масленицу включаем именно эту серию «Маши и Медведя»: 1,3 млрд просмотров не просто так — дети сами бегут на кухню Читать дальше 22 февраля 2026
Первые зрители уже вышли из зала: «Король и Шут. Навсегда» разделил фанатов — одни в восторге, другие в недоумении Первые зрители уже вышли из зала: «Король и Шут. Навсегда» разделил фанатов — одни в восторге, другие в недоумении Читать дальше 22 февраля 2026
Пока ждете премьеру «Прыгунов»: взгляните на 5 лучших экранизаций идеи «переселения душ» – от «Аватара» до семейных мультиков Пока ждете премьеру «Прыгунов»: взгляните на 5 лучших экранизаций идеи «переселения душ» – от «Аватара» до семейных мультиков Читать дальше 22 февраля 2026
Для нас почти ругательство: «Фиксиков» за границей перевели пикантно, имена некоторых героев детям лучше не слышать Для нас почти ругательство: «Фиксиков» за границей перевели пикантно, имена некоторых героев детям лучше не слышать Читать дальше 21 февраля 2026
«Как ее только Юра терпит»: сцены с Верой из «Первого отдела 5» зрители с трудом досматривают «Как ее только Юра терпит»: сцены с Верой из «Первого отдела 5» зрители с трудом досматривают Читать дальше 21 февраля 2026
«Пятый сезон как «Санта-Барбара»»: зрители недовольны тем, что происходит с семьей Брагиных в «Первом отделе» «Пятый сезон как «Санта-Барбара»»: зрители недовольны тем, что происходит с семьей Брагиных в «Первом отделе» Читать дальше 21 февраля 2026
Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис Читать дальше 20 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше