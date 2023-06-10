Разрушила собственную карьеру: Стефани из «Лентяево» не узнать (фото)

Исландский детский сериал «Лентяево» снискал огромную популярность во всем мире. Роль девочки Стефани сыграла американка Джулианна Роуз Морьелло. На момент съемок актрисе было 12 лет. За свою работу Джулианна получила Дневную премию «Эмми» и обрела всемирную славу. Но популярность Морьелло быстро сошла на нет, и вот почему.

Однажды появилась информация, что Джулианна оказывает услуги «18+». За это актрису якобы арестовали. Однако позднее выяснилось, что ее перепутали с другой девушкой, которая носила такой же парик, как у Стефани.

Морьелло не была виновна в произошедшем, но это событие легло тенью на ее репутацию. С тех пор ее перестали приглашать в проекты. Со временем от оглушительной карьеры Джулианны остались одни воспоминания. Так героиня Стефани разрушила все достижения актрисы.

Сегодня в 32-летней брюнетке Морьелло не узнать ту девочку с розовым париком. Джулианна стала взрослой женщиной с выразительными чертами лица.