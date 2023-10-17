Разрушила две семьи: озвучен настоящий отец пятого ребенка Порошиной

Мария Порошина — одна из самых известных многодетных мам отечественного кинематографа. У нее есть дочь от Гоши Куценко, три девочки от бывшего мужа Ильи Древнова, а вскоре после развода с последним на свет появился и ее сын. Публику удивило, что звезда подала на развод будучи в положении. Но очень скоро появились слухи: бывший супруг к этому ребенку не имеет никакого отношения.

Знакомые пары рассказали, что Мария долгое время высказывала свое недовольство Древновым. Пока она работала в поте лица, муж не стремился развиваться карьеру и особыми успехами похвастаться не мог. Хотя во время гастролей супруги на Илью ложились все домашние обязанности и воспитание дочерей.

В то же время Порошина разъезжала по стране в компании Ярослава Бойко, с которым играла в спектакле «Неоконченный роман». Актеры так увлеклись своими отношениями на сцене, что и за ее пределами закрутили роман. Результат не заставил себя долго ждать — актриса забеременела и ушла от мужа. Об этом рассказывает издание «Экспресс газета».

Бойко, как и сама артистка, в то время был женат. Поначалу ему удалось сохранять брак с Рамуне Ходоркайте, но в прошлом году они все же подали на развод. Не исключено, что руку к этому приложила и Мария Порошина.