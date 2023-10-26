Разрушил чужую семью: вот как выглядела единственная женщина, покорившая Магомаева

Муслим Магомаев имел два незаурядных таланта. Он был великим певцом. И великим ловеласом. Все женщины в СССР жаждали внимания обаятельного и харизматичного артиста, а тот, в свою очередь, был рад оказаться в гуще романтических событий.

Магомаев даже успел стать главной частью двух любовных треугольников. Сразу две дамы отчаянно боролись за сердце мэтра. Людмила Фиготина никак не хотела отпускать артиста, поэтому после судьбоносного знакомства с Тамарой Синявской в отношениях еще какое-то время царил хаос.

Забыв о Фиготиной, Магомаев сконцентрировался на единственной любви в своей жизни — на Синявской. Но вот загвоздка: молодая женщина оказалась не просто несвободной, она была замужем. Правда, не устояв перед чарами певца, в скорости развелась, став последней и единственной женщиной в жизни мэтра.