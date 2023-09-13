Разрушает психику: этот популярный сериал нулевых давно пора запретить

Мир познакомился с мелодрамой «Клон» в самом начале нулевых. Публика оставалась в восторге от захватывающей истории, однако не так давно фанаты начали активно критиковать шоу.

Дело в том, что создательница Глория Перес показала в своем шоу весьма неправдоподобный мир. По мнению поклонников, в «Клоне» романтизируются измены, газлайтинг, абьюз, обман и насилие — как психическое, так и моральное. Не оценили проект и представители ислама. Сериал неоднократно критиковали за неправдоподобную демонстрацию культуры и религии. И даже самые важные ритуалы в нем были показаны с ошибками.

Некоторые зрители предлагают даже запретить шоу. По их словам, «Клон» долгие годы обманывал зрителей. Юные поклонники выросли с неправильным отношением к любви и миру вокруг, а виной всему стал популярный бразильский сериал.