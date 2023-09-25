Разругаются со всеми в пух и прах: у этих знаков зодиака начинается «черная полоса»

Представителям трех знаков зодиака нужно надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. В конце сентября их ждет такой серьезный конфликт, что вся жизнь может перевернуться с ног на голову. Узнайте, входите ли вы в число «везунчиков». И если да, то что с этим делать.

Овен

Положение Марса сейчас такое, что ваша агрессивность не знает границ. Отношения с окружающими будут крайне натянутыми. Находиться рядом с вами — все равно что сидеть на пороховой бочке. Проявите сочувствие к близким, друзьям и коллегам. Чтобы никто из них не пострадал, постарайтесь держать негативные эмоции под контролем.

Рак

Из-за нестабильного положения Луны вы рискуете нарваться на проблемы в отношениях с родными. Обстановка дома будет желать лучшего. Ваша ранимость достигнет пика: одно неправильное слово или неверно выбранная интонация смогут вывести вас из душевного равновесия. Чтобы избежать ненужных обид на пустом месте, не молчите, а сразу проговаривайте то, что вам не нравится. Но делайте это в осторожной, мягкой манере.

Козерог

Сатурн своим положением бросает вам вызов. Неприятности и острые ситуации поджидают на работе. У вас возникнут большие проблемы с коллегами, финансами и карьерным ростом. Чтобы пройти трудный период с наименьшими потерями, проявите все свое терпение и планомерно идите к поставленной цели.