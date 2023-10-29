Разругались из-за пустяка: Якубович вывел Боярского из себя одной фразой

Леонид Якубович считается одной из самых доброжелательных российских знаменитостей. Сложно поверить, что он может вывести человека из себя всего парой фраз. Но однажды это случилось, и жертвой телеведущего оказался Михаил Боярский.

Ссора произошла в середине 90-х во время съемок шоу Юрия Никулина «Белый попугай». Ведущий «Поля чудес» обратился к Михаилу Сергеевичу с просьбой снять шляпу. На это актер отреагировал с мушкетерским пылом.

В ответ Боярский начал требовать у Якубовича, чтобы тот сбрил усы, а затем и вовсе перешел на личности. В ходе перепалки звезда «Трех мушкетеров» заявил, что прилетел в столицу на собственные деньги, а потом запустил в Леонида Аркадьевича стаканом воды.

Далеко не сразу артисты признались, что ссора была постановочной. Они пародировали горячие дебаты между политиками, которые стали в те годы обычным делом.