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Разрешали: что творилось под столом ведущей «Спокойной ночи, малыши!»

7 августа 2022 10:39
Разрешали: что творилось под столом ведущей «Спокойной ночи, малыши!»

Женщины-ведущие не могли позволить себе носить юбки.

Пока малыши наслаждались кукольным представлением в ежевечерних выпусках «Спокойной ночи, малыши!», взрослых немало забавлял факт того, кто и в каких позах куклами управлял.

Некоторые даже сочувствовали актерам, которым приходилось, скрючившись или распластавшись на полу, находиться под столом, пока ведущая разыгрывала спектакль с Филей, Хрюшей, Степашкой и Карлушей.

Однако неудобства переживали и женщины-дикторы: во-первых, им запрещали носить на работе юбки, дабы не смущать мужчин, а во-вторых, последним официально разрешалось трогать коллег-красавиц. Таким образом ведущим подавали сигналы — получая стук по ноге, диктор вступала в разговор; почувствовав поглаживание по колену — заканчивала беседу.

Ситуация для телевизионщиков была настолько забавная, что Григорий Толчинский, озвучивавший пса Филю, дал шутливое обещание.

«Вот уйду на пенсию – издам книгу "Двадцать лет под юбкой тети Вали"», — цитирует его издание «Культурология».

Фото: кадр из программы
Елена Королева
Елена Королева
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