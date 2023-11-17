Разошелся на цитаты: удивитесь, но этот фильм Балабанов снял «на слабо»

Алексея Балабанова считали автором «серьезного кино». Его дилогия «Брат» стала символом эпохи, а ленты «Морфий» и «Про уродов и людей» оказались достоянием эстетов. Однако есть в фильмографии режиссера картина, которая совершенно не похожа на остальное его творчество.

Речь идет о фильме «Жмурки». Если в предыдущих лентах постановщик показывал мрачную подноготную криминала, то в этом триллере бандиты высмеиваются. На дворе был 2005 год, 90-е остались в прошлом, так что Балабанов решил показать преступников и отморозков с явной долей иронии.

Долгое время мэтр не снимал новые киноленты: гибель Сергея Бодрова в Кармадонском ущелье подействовала на него удручающе. Но помог продюсер Сергей Сельянов. Он протянул Алексею Балабанову сценарий и игриво спросил, слабо ли ему снять комедию. Режиссер согласился на спор.