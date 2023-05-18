Разорят даже олигарха: женщины с этими именами любят тратить деньги своего мужчины

Обладательницы этих имен в первую очередь ценят в партнере его благосостояние.

Пока одни дамы грезят о браке, в котором царят взаимная любовь и уважение, другие интересуются в первую очередь толщиной кошелька партнера - или, с поправкой на современные реалии, суммой на его счете в банке. Не так уж важно, какими качествами обладает избранник - важно лишь то, будет ли он безропотно обеспечивать свою женщину всем, что она пожелает. Эксперты говорят, что в топ меркантильных красоток входят обладательницы некоторых имен. Рассказываем, кого же богачам стоит обходить стороной - иначе разорят и глазом не моргнут.

Арина

Обладательница имени Арина с легкостью может заполучить любого мужчину, на которого положит глаз. Девушки, нареченные этим именем, невероятно сексуальные, привлекательные и уверенные в себе. Арине достаточно одного взгляда, чтобы представитель сильного пола потерял голову и пал к ее ногам.

Поймать в свои сети “богатенького Буратино” для этой дамы не вопрос.

Как только золотая рыбка попадется на крючок, Арина пустит в ход все свое обаяние, только бы получить желаемое. Дорогие подарки, поездки на отдых, драгоценности - аппетиты у нее ого-го и влетят партнеру в копеечку.

Инна

Властная и уверенная в себе Инна привыкла держать все под своим неусыпным контролем. Она убеждена - расслабиться и наслаждаться жизнью можно только тогда, когда есть финансовая подушка безопасности, да побольше и потолще. А поскольку собственные средства у Инны утекают как вода, ей нужен обеспеченный мужчина.

Чтобы получить от партнера желаемое, обладательница имени успешно прикидывается наивной и милой девочкой.

Несколько взмахов ресницами, ласковый взгляд, лестные слова - и вот уже избранник Инны растаял, словно мороженое в креманке, и готов оплачивать ее капризы.

Яна

С хитрой обладательницей этого имени никогда не поймешь, действительно ли она полюбила богатого мужчину или только позарилась на его деньги. В Яне пропадает гениальная актриса - насколько естественно она способна изобразить при необходимости чувства к избраннику.

Очаровательную и ласковую, как кошечка, Яну, так и хочется баловать.

Поэтому обеспеченные парни не жалеют средств на то, чтобы порадовать “свою малышку” чем-нибудь особенным. А она уж точно не откажется от подарка, напротив, будет активно намекать, что именно ей преподнести в следующий раз - новый гаджет или брендовую вещь.