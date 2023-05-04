«Разорвал ногу»: Олешко прикован к инвалидному креслу после жуткого инцидента

Лариса Гузеева шокировала своих подписчиков неожиданным видео. Артистка показала травмированного Александра Олешко, который теперь может передвигаться лишь в инвалидном кресле.

По словам звезды шоу «Давай поженимся!», не так давно Олешко участвовал в постановке, во время которой серьезно повредил ногу, но только спустя две недели обратился за помощью. Поэтому теперь артист не может самостоятельно передвигаться и ограничен в своих возможностях.

«Сашка, бедный, разорвал ногу во время спектакля», — рассказывает Гузеева в своих социальных сетях.

При этом, несмотря на травму, артист продолжает работать на телевидении. Он будет вести программу «Две звезды. Отцы и дети» вместо Дмитрия Нагиева. Сам Олешко еще не прокомментировал свое состояние, поэтому неизвестно, появится он в шоу в инвалидном кресле или сможет вылечить ногу.