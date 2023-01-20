Разогнали половину актерского состава: чего стоит ждать от нового «Склифосовского»

Съемки одиннадцатого сезона сериала «Склифосовский» привнесли много нового в сюжет. Оказывается, проект покинет огромная часть актерского состава. Это обусловлено сюжетным поворотом истории.

В грядущих сериях появится новый персонаж — главврач в исполнении известного актера Романа Мадянова. Он устроит незапланированную аттестацию и по ее итогам уволит часть сотрудников. Героиню Марии Куликовой Нарочинскую тоже ждут изменения — она получит в наследство дом, однако это приведет к неожиданным поворотам в жизни Брагина, которого играет Максим Аверин. Также один из героев заразится неизвестным вирусом, и в отделении объявят карантин.

В новых сериях появятся многие именитые артисты: Нина Усатова, Елена Яковлева, Александр Сирин и другие. Исполнитель главной роли сериала Максим Аверин признался, что был счастлив находиться на одной площадке вместе с коллегами, к которым так привык за 11 лет. Слова актера передает издание «Телепрограмма.про».