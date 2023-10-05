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Разогнал всех: Тарзан неожиданно повел себя на похоронах

5 октября 2023 09:15
Разогнал всех: Тарзан неожиданно повел себя на похоронах

Истинный джентельмен.

Тарзан был в числе тех, кто пришел проводить Вячеслава Гришечкина в последний путь. Музыкант отличился на похоронах, не позволив одной известной актрисе окончательно погубить свою репутацию.

На траурную церемонию Юлия Захарова, известная по роли Лены Полено в ситкоме «Счастливы вместе», явилась в состоянии алкогольного опьянения. Знаменитость еле стояла на ногах и не могла связать двух слов, но тем не менее журналисты обращались к ней с просьбой дать интервью.

По слухам, артистка сильно переживает из-за того, что ее не позвали в продолжение популярного сериала, получившее название «Букины». Из-за краха карьеры она впала в депрессию и начала пить. А тут еще не вовремя скончался ее бывший возлюбленный.

Все это сильно подкосило состояние Захаровой. И если бы Тарзан не отгонял от нее назойливых корреспондентов, в Сети появилось бы еще больше скандальных видео с ее участием.

«Он большой молодец, поступил как настоящий мужчина», — в беседе с порталом ProZvezd подметила продюсер Диана Бичарова, которая также присутствовала на похоронах.

Фото: Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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