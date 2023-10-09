Разочаровывающее фото: Аллегрова неспроста уже 30 лет не снимает парик

Ирина Аллегрова создала яркий сценический образ «шальной императрицы». На концертах она всегда выглядела на все сто, умело маскируя один свой изъян. Пышные прически звезды всего лишь имитация.

Вот уже 30 лет певица не снимает парик. В Сети гуляет архивное фото артистки, сделанное еще в 90-х. В кругу друзей знаменитость отказалась от накладки из волос, показав все, чем ее наградила или, скорее, обделила природа.

«Три волосинки в два ряда. Вот почему парики прижились», — отмечают интернет-пользователи, увидев редкий кадр.

Ныне покойный Александр Богданович в свое время оказал исполнительнице медвежью услугу. Музыкант «сдал» подругу, заявив на всю страну, что та использует «хорошие парички», которые очень ей идут. И если раньше у народа еще были сомнения в неестественности «угонщицы», то теперь их не осталось.