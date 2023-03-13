Разочарованию женщин нет предела: с кем связался Иваныч из «Дальнобойщиков» (фото)

Владимир Гостюхин встретил любовь всей своей жизни далеко не сразу. Прежде чем почувствовать себя по-настоящему счастливым, актер трижды прошел через развод.

Когда звезде экрана было уже 50 лет, он сошелся с Аллой Пролич. Именно ее Иваныч из «Дальнобойщиков» и называет своей судьбой. Ради любимой женщины Гостюхин ушел от третьей супруги Светланы, о чем совсем не жалеет.

В беседе с порталом «7 дней » артист признался, что ни одна из его жен не сумела стать ему настоящим другом — удалось это лишь Пролич, которая, к слову, младше своего избранника на 20 лет.

Между тем далеко не все поклонницы знаменитости одобряют его выбор — разочарованию многих из них нет предела. Некоторые полагают, что актриса не может похвастаться ни выдающимся талантом, ни яркой и привлекательной внешностью, поэтому не достойна такого красавца, как Гостюхин.