Разочарованию нет предела: Михалкова из «Уральских пельменей» уже не та горячая штучка, что раньше

Не так давно знаменитость встретила свое 40-летие.

Юлия Михалкова четыре года назад покинула шоу «Уральские пельмени». С того времени поклонники вынуждены следить за ней преимущественно в социальных сетях, однако далеко не все снимки артистки высоко ценятся публикой.

Так, несколько дней назад Михалкова отправилась на отдых в Турцию. Из поездки звезда сцены решила поделиться серией откровенных публикаций. На снимках она красуется стройной фигурой в слитном купальнике.

Запись привлекла внимание пользователей Сети, однако далеко не все остались от нее в восторге. В комментариях часть поклонников призналась, что Михалкова потеряла индивидуальность и выглядит как десятки моделей из социальных сетей, которые практически не отличаются друг от друга.

«Вы были в „Уральских пельменях“ яркой, харизматичной и стильной модницей. Сейчас даже комментировать нечего стало», — расстраиваются подписчики.

По мнению фанатов, Михалковой нужно вернуться к прежнему образу и перестать слепо следовать трендам.