Разочарованию нет предела: чьим голосом заговорил Леонардо ДиКаприо в России

У Леонардо ДиКаприо в России огромное количество поклонниц, которые пристально следят за его жизнью. При этом далеко не все из них задавались вопросом о том, чьим голосом говорит зарубежный актер. Узнав об этом, многим придется испытать горькое чувство разочарования.

Оказалось, что кумира миллионов в картинах, переведенных на русский язык, озвучивает вовсе не красавчик ему под стать. В России ДиКаприо говорит голосом Сергея Бурунова. Актер, известный своими комедийными ролями, профессионально занимается озвучиванием и дубляжом: в общей сложности на его счету 300 работ.

Стоит признать, что Бурунов не может похвастаться столь же привлекательной внешностью, как его зарубежный коллега. Сергей страдает от лишнего веса, борьба с которым дается ему непросто. Ранее артист признался, что физические нагрузки не помогают ему привести себя в форму, поэтому он решил полностью отказаться от вредной пищи, а в особенности от сахара.