Разочаровался в наставнике: Бикбаев из «БиС» выдал о Меладзе все как есть

По словам артиста, продюсер готов на все лишь ради брата и жены.

Дмитрий Бикбаев и Влад Соколовский стали известны всей стране как участники проекта «Фабрика звезд», на котором продюсер Константин Меладзе создал дуэт «БиС». Три года подряд ребята выпускали хиты — «Твой или ничей», «Катя», «Кораблики» и другие песни. Но в 2010 году Соколовский внезапно объявил поклонникам о распаде группы и желании начать сольную карьеру.

Как рассказал журналистам Дмитрий Бикбаев, он заранее знал о том, что дуэт распадется, потому что к этому артистов вели определенные причины. К тому же музыкант был сильно разочарован своим экс-наставником и продюсером Константином Меладзе.

По мнению артиста, настоящие хиты тот предлагает только самым близким людям — брату Валерию и супруге Вере Брежневой. Остальные музыкальные проекты интересны продюсеру лишь до тех пор, пока они приносят прибыль.

В итоге Дмитрий просто тайком вынес свой контракт из офиса продюсерского центра Меладзе. После этого Бикбаев решил совсем уйти из шоу-бизнеса, так как ему там не нравится.

Издание «СтарХит » приводит слова исполнителя о том, что в шоу-бизнесе главное — это необходимость улыбаться и дружить «с кем надо», а он этого не умеет, но на сцене ему приходилось так поступать буквально через силу.