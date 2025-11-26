Меню
Разочаровались в «Иллюзии обмана 3»? Крепитесь: четвертая часть будет гораздо хуже (и выйдет совсем скоро)

26 ноября 2025 14:44
Создатели франшизы окончательно поставили ее на конвейер.

Третья часть «Иллюзии обмана» вызвала смешанные чувства у зрителей и критиков. Рейтинг в 62% от экспертов красноречиво говорит о проблемах картины, а миллиардные сборы в России – не показатель качества. И все идет к тому, что «Иллюзия обмана 4» наступит на те же грабли. Только удар по лбу будет значительно сильнее.

Но обо всем по порядку.

Что не так с третьей частью?

Критики сходятся в двух ключевых претензиях:

  1. Резкое сокращение числа трюков и фокусов. Сценаристы будто забыли, что сделало франшизу популярной – завораживающие иллюзии отошли на второй план.
  2. Нереалистичность оставшихся трюков. Даже те фокусы, что остались в фильме, выглядят неестественно, словно их «нарисовали» в CGI. Эффект присутствия и «реализма» магии полностью утерян.

Кроме того, зрители отмечают недостаток оригинальности – новые идеи практически отсутствуют, а старые приемы выглядят избито.

Почему четвертая часть станет еще хуже?

Продюсер Бобби Коэн анонсировал «перезагрузку» франшизы и «скорый выход очередного сиквела», но его концепция вызывает серьезные опасения.

Сам факт раннего одобрения продолжения говорит о том, что студия делает ставку на бренд, а не на качество. Lionsgate, в отличие от многих студий, не стала ждать результатов проката третьей части – и это настораживает.

Очевидно, цель не в том, чтобы создать сильный фильм, а в том, чтобы продлить франшизу и монетизировать узнаваемое название.

К тому же обсуждается возможность запуска телесериала, который дополнит основную историю. Но это лишь усиливает ощущение, что франшиза идет по пути «растягивания» контента без поиска новых идей.

Зрителям обещают «возвращение к корням» – значительное увеличение числа фокусов. Только вот триквел уже пытался брать качеством, а не количеством – и получилось, мягко говоря, так себе.

Каковы шансы, что студия, не сумев придумать хотя бы с десяток по-настоящему удачных фокусов в «тройке» сможет сделать это, но в куда большем масштабе, в «четверке»? Мы ставим на 0 целых 0 десятых, а вы?

Фото: Кадр из фильма «Иллюзия обмана 3» (2025)
Алексей Плеткин
