Военная драма стала лучшим фильмом 2025 года, хотя собрала меньше популярных сказок: вот о какой речь

По данным ВЦИОМ, фильм «Август» по мотивам романа Владимира Богомолова признан лучшим фильмом 2025 года — его выбрали 20 % опрошенных. Разбираемся, за счёт чего картина добилась такого успеха.
Ключевые факторы популярности
Председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков выделяет два главных слагаемых успеха:
-
Художественное качество и актёрский состав. В фильме снялись популярные артисты — в частности, Сергей Безруков, у которого, по словам Воронкова, «огромная армия фанатов». Не меньшего внимания заслуживает и Никита Кологривый, также обладающий сильной фан‑базой.
-
Мощная рекламная поддержка. Решающую роль сыграла системная промо‑кампания Первого канала и производителей. Воронков отмечает: рекламная активность запускалась заново минимум пять раз — такой подход в российском кинопрокате применяют единицы.
Аудитория и восприятие
Картина привлекла зрителей разных возрастов, хотя основная группа — люди от 30 до 50 лет. При этом некоторые зрители указали на исторические неточности: например, при сопоставлении хода боевых действий августа 1944 года с тем, что показано в фильме.
Однако, как подчёркивает Воронков, это художественное произведение — допустимо и искажение фактов, и домыслы. Главное, что фильм передал нужный посыл, особенно для молодого поколения.
«Картину нельзя сравнивать с фильмами для семейной аудитории. На мой взгляд, собрать кассу на фильме "Август" намного сложнее, чем на "Алисе" и "Горыныче", которые выходили на каникулы».
Место в рейтинге
Помимо «Августа», в топ‑5 лучших фильмов 2025 года по версии ВЦИОМ вошли:
- «Алиса в Стране чудес»;
- «Волшебник изумрудного города»;
- «Горыныч»;
- «Пророк. История Александра Пушкина».
Таким образом, хотя «Август» и не стал лучшим по сборам, все-таки полюбился зрителям больше всего, отмечает ВЦИОМ.