Военная драма стала лучшим фильмом 2025 года, хотя собрала меньше популярных сказок: вот о какой речь

По данным ВЦИОМ, фильм «Август» по мотивам романа Владимира Богомолова признан лучшим фильмом 2025 года — его выбрали 20 % опрошенных. Разбираемся, за счёт чего картина добилась такого успеха.

Ключевые факторы популярности

Председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков выделяет два главных слагаемых успеха:

Художественное качество и актёрский состав. В фильме снялись популярные артисты — в частности, Сергей Безруков, у которого, по словам Воронкова, «огромная армия фанатов». Не меньшего внимания заслуживает и Никита Кологривый, также обладающий сильной фан‑базой. Мощная рекламная поддержка. Решающую роль сыграла системная промо‑кампания Первого канала и производителей. Воронков отмечает: рекламная активность запускалась заново минимум пять раз — такой подход в российском кинопрокате применяют единицы.

Аудитория и восприятие

Картина привлекла зрителей разных возрастов, хотя основная группа — люди от 30 до 50 лет. При этом некоторые зрители указали на исторические неточности: например, при сопоставлении хода боевых действий августа 1944 года с тем, что показано в фильме.

Однако, как подчёркивает Воронков, это художественное произведение — допустимо и искажение фактов, и домыслы. Главное, что фильм передал нужный посыл, особенно для молодого поколения.

«Картину нельзя сравнивать с фильмами для семейной аудитории. На мой взгляд, собрать кассу на фильме "Август" намного сложнее, чем на "Алисе" и "Горыныче", которые выходили на каникулы».

Место в рейтинге

Помимо «Августа», в топ‑5 лучших фильмов 2025 года по версии ВЦИОМ вошли:

«Алиса в Стране чудес»;

«Волшебник изумрудного города»;

«Горыныч»;

«Пророк. История Александра Пушкина».

Таким образом, хотя «Август» и не стал лучшим по сборам, все-таки полюбился зрителям больше всего, отмечает ВЦИОМ. Всего несколько серий — а впечатлений на год: 3 мини-сериала, которые идеально подойдут для «диванных» выходных.