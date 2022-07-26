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Киноафиша Статьи «Разочаровала»: появление Алсу на публике обернулось модным провалом

«Разочаровала»: появление Алсу на публике обернулось модным провалом

26 июля 2022 11:45
«Разочаровала»: появление Алсу на публике обернулось модным провалом

Далеко не все эксперименты артистки можно назвать удачными.

Один из недавних образов Алсу подвергся критике. Как уверены эксперты, певица подобрала весьма неудачное платье.

Не так давно в своих социальных сетях артистка поделилась серией снимков, сделанных во время прогулки по Москве-реке. Внимание пользователей Сети привлекло зеленое платье свободного кроя, которое полностью скрыло фигуру знаменитости. Обсуждая наряд, некоторые поклонники даже осудили артистку за отсутствие вкуса. С этим мнением, как оказалось, согласна и дизайнер Юлия Гагуа, прокомментировавшая образ.

«Разочаровала»: появление Алсу на публике обернулось модным провалом

По словам эксперта, Алсу остановила свой выбор на весьма неудачном платье. Дело в том, что оно прячет фигуру артистки.

«Алсу разочаровала выбором мешковатого платья, которое ее полнит, и разглядеть красавицу гораздо сложнее», — заметила эксперт в беседе с «Экспресс газетой».

При этом пользователи Сети далеко не в первый раз замечают, что Алсу выбирает бесформенные наряды. Как уверены некоторые поклонники, это может быть связано с беременностью артистки.

Фото: Legion-Media, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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