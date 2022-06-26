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Разочаровал россиян: какую ошибку не простили «Не родись красивой»

26 июня 2022 13:08
Разочаровал россиян: какую ошибку не простили «Не родись красивой»

Об упущении создателей сериала напомнило фото Нелли Уваровой.

С момента выхода на экраны «Не родись красивой» прошло почти двадцать лет, но исполнительница роли Кати Пушкаревой так и не снялась в таком же громком проекте.

За жизнью и карьерой Нелли Уваровой публика следит в социальных сетях, где семейное фото актрисы напомнило зрителям, почему финал сериала их так разочаровал. Они укорили создателей за выбор Уваровой на роль Пушкаревой, поскольку финальное преображение героини не произвело должного эффекта.

«Осталась все той же. Я весь сериал ждала, что из гадкого утенка она превратится в прекрасного лебедя», «До сих пор помню, как мы всей семьей ждали, когда она красивой станет», — пожаловались пользователи Сети.

Разочаровал россиян: какую ошибку не простили «Не родись красивой»

Сама Нелли от критики внешности не страдает. Она несколько раз кардинально меняла имидж для разных сериалов и фильмов, представая в образах романтичной героини, язвительной секретарши, больной на грани смерти и не только.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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