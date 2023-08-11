Разобьет тысячи сердец: теперь понятно, какой вырастет дочь Киркорова (фото)

Филипп Киркоров не упускает возможности показать поклонникам свою любимую и единственную дочь Аллу-Викторию. С самого детства малышка окружена вниманием публики, и интерес к ее жизни только растет.

Фанаты поп-короля отечественной эстрады охотно наблюдают за тем, как меняется с возрастом звездная наследница. Не так давно девочка дебютировала на сцене в качестве певицы и произвела настоящий фурор.

Многие верят, что Алла-Виктория пойдет по стопам отца и станет настоящей звездой. Нет ни у кого сомнений и в том, что такая красавица разобьет огромное количество мужских сердец. Фанаты Киркорова заранее знают, какой будет его дочь, когда станет совсем взрослой.

В социальных сетях артист показывал поклонникам фотографии своей мамы Виктории Лихачевой-Манион в молодости. С этих снимков на интернет-пользователей смотрит эффектная брюнетка с пронзительным взглядом. И уже сейчас очевидно поразительное сходство Аллы-Виктории с бабушкой.