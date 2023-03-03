Разобьет самооценку любого вдребезги: посмотрите на самого красивого в мире мужчину-модель

Дэвид Ганди прославился еще в юности, выиграв в британском телевизионном модельном шоу. В течение многих лет 43-летняя знаменитость покоряет подиумы и сердца фанаток по всему миру.

Так, за годы карьеры Ганди успел стать лицом бренда Dolce & Gabbana, снялся в тысячах рекламных кампаний и практически каждый сезон появляется на подиуме. При этом модель совсем не похож на своих коллег. Он отличается развитой мускулатурой, из-за чего многие дизайнеры решили перейти к более мужественным стандартам, а сам он запустил новый тренд в модельном бизнесе.

О своей жизни Ганди рассказывает в социальных сетях, где за ним следят более миллиона подписчиков. Он публикует как карьерные успехи, так и весьма личные кадры. И каждая запись неизменно собирает тысячи комментариев, в которых поклонники со всего мира осыпают Ганди признаниями в любви и комплиментами.