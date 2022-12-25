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Киноафиша Статьи Разобьет ни одно женское сердце: каким растет сын Евгения Кузина и Риты Агибаловой (фото)

Разобьет ни одно женское сердце: каким растет сын Евгения Кузина и Риты Агибаловой (фото)

25 декабря 2022 10:00
Разобьет ни одно женское сердце: каким растет сын Евгения Кузина и Риты Агибаловой (фото)

Мальчик точно станет сердцеедом.

К скандальному проекту «Дом-2» есть много вопросов и претензий, но неизменным остаётся одно: благодаря проекту на свет появились прекрасные дети.

Самым первым ребёнком, чья жизнь сразу началась под камерами реалити-шоу, стал Митя Кузин. Его родители были красивой парой, и поэтому для многих их развод стал сенсацией. Маргарита Агибалова и Евгений Кузин уже давно создали новые семьи и счастливо живут вдали друг от друга.

Их общий сын растёт с мамой, а папу практически не видит.

Мальчик унаследовал от родителей самые привлекательные черты внешности. У него глубокие карие глаза, густые каштановые волосы и аккуратный подбородок. В своём юном возрасте Митя уже способен влюбить в себя своих сверстниц. Легко представить, что в будущем девушки будут толпами бегать за таким красавцем.

Разобьет ни одно женское сердце: каким растет сын Евгения Кузина и Риты Агибаловой (фото)
Фото: соцсети, кадры из передачи "Дом 2" (2004-2021)
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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