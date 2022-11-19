Разобьет не одно сердце: перед старшим сыном Виторгана сложно устоять

Служит в армии и не ладит с отцом.

У 50-летнего Максима Виторгана трое детей. Младшему, Платону, от Ксении Собчак всего 6 лет, а старшие дети уже давно живут самостоятельно. 26-летняя Полина пошла по стопам отца и стала актрисой, засветившись в картинах «Вертинский», «Выше неба» и «Дневник доктора Зайцевой-2», а 22-летний Даниил все еще ищет себя.

Даниил мечтал о карьере актера и бросил престижный университет. Виторган нехотя оплачивал актерские курсы своему наследнику, однако вскоре Даниил оставил и их, уйдя в армию.

Отслужив в российской армии, Виторган-младший перебрался в Израиль, где также выбрал военную карьеру. О службе Даниила в израильской армии сообщил его дед – Эммануил Виторган, ведь отношения Даниила с отцом оставляют желать лучшего.