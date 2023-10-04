Разобьет не одно мужское сердце: дочь Таты и Валеры Блюменкранца выиграла в генетическую лотерею

Поклонники «Дома-2» обожали пару Таты Абрамсон и Валерия Блюменкранца. Влюбленные часто ругались и выясняли отношения на повышенных тонах, но фанаты верили, что они смогут преодолеть любые трудности. Увы, в жизни все оказалось сложнее. Спустя год после заключения брака супруги развелись.

Семью телезвездам не удалось сохранить даже ради дочки Беатрисы. После разрыва девочка осталась с мамой. Сегодня Бетти уже шесть лет, и Тата с удовольствием делится в соцсетях успехами своей кровиночки. Малышка обожает примерять наряды своей родительницы и радостно позирует для фото.

Фанаты отмечают, что девочка растет очень красивой. Она взяла все самое лучшее от родителей: длинные русые волосы, выразительный нос и большие зеленые глаза. Пользователи Сети уверены, что в будущем Бетти будет пользоваться популярностью у мужчин.