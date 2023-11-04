«Разные судьбы» чуть не запретили в СССР: все из-за настоящего названия

Чиновники не были в восторге от смелой ленты.

Советские зрители увидели драму «Разные судьбы» в 1956 году. Фильм о непростой судьбе молодых ленинградцев мгновенно завоевал любовь публики: уже в первый год проката его посмотрели рекордные 36 миллионов человек. Однако мало кто догадывался, что лента лишь чудом оказалась на экранах.

Так, картину не одобрила министр культуры Екатерина Фурцева. Особенно же ей не понравилось оригинальное название «Знакомые судьбы». По ее словам, никто из ее близких не совершал таких аморальных поступков, как герои картины.

«Она воскликнула: „Как такое может быть? „Знакомые судьбы“? У моей дочки такая судьба?“», — вспоминал артист Юлиан Панич, сыгравший в фильме главную роль.

В итоге режиссеру Леониду Лукову пришлось изменить название фильма на «Разные судьбы». И после этого чиновники изменили свое отношение, разрешив прокат картины.