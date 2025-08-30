Разнос на «Мосфильме» и «волчий билет»: из-за «антисоветской» комедии Гайдаю обещали испортить жизнь — правда, спустя годы ее все-таки выпустили

Сегодня кажется невероятным, что имя Леонида Гайдая когда-то было в черном списке. Но в конце 1950-х это стало почти реальностью. Его сатирическая комедия «Жених с того света» была признана «антисоветской» и на годы отправилась на полку, а самого режиссера чуть не лишили права снимать кино. И все это — за шутки, которые сегодня показались бы невинными.

Сценарий будущей комедии попал к Гайдаю случайно — его принес Михаил Ромм. Он искренне считал, что пора уже позволить себе немного поиронизировать над бюрократией, и убедил Гайдая взяться за проект. В основе лежала пьеса «Воскресение в понедельник».

Шутка, которая зашла слишком далеко

Сюжет был и правда дерзким: глава учреждения КУКУ (Кустовое управление курортными учреждениями), бюрократ Петухов возвращается после трехдневного отсутствия и узнает… что его похоронили. Официально, с бумагами. Он — мертвец. А значит, лишен всего, включая места на работе и права на жизнь.

Фильм был готов. На предпремьерном показе большинство руководства хохотало — абсурд узнаваем.

Но министр культуры Николай Михайлов сдерживать себя не стал. Он устроил настоящий разнос: назвал фильм вредительским, мастерскую Ромма распустили, а Гайдаю выдали неофициальный «волчий билет».

Отныне его имя в списке «нежелательных» — без возможности запускать новые проекты. Несколько лет — в полном профессиональном вакууме.

Цензура вырезала из ленты все, что могло вызвать хоть тень сарказма. Исчезла героиня Фаины Раневской, сцена с нищим в исполнении Моргунова, персонаж Сергея Филиппова. Из полнометражного фильма осталась короткометражка на 47 минут. Когда Гайдай увидел, во что превратили его работу, он сказал коротко: «Это — не мой фильм».

Комедию выпустили в 1958 году ограниченным тиражом — всего 20 копий. Посмотрели ее единицы. Зато спустя годы, когда шумиха сошла на нет, картину начали показывать по телевидению.

Финал этой истории — обнадеживающий: несмотря на давление, срывы и запреты, Гайдай вернулся. И спустя всего несколько лет снял «Пес Барбос и необычный кросс» — и с него началась уже совсем другая глава.

