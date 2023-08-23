Разница в возрасте 32 года: что известно о молодом воздыхателе Фрейндлих

Советская и российская актриса Алиса Фрейндлих всегда слыла известной сердцеедкой. Многие партнеры по кинокартинам и театральным постановкам становились жертвами ее таланта и очарования.

Именно ее непревзойденное мастерство и высочайший профессионализм вместе с яркой внешностью и сильным жестким характером делали Алису Фрейндлих настоящим магнитом для мужчин. Так, не устоял перед актрисой даже Евгений Миронов, хотя он младше на целых 32 года.

Во время совместной работы над фильмом «На Верхней Масловке» артист был настолько очарован Алисой Фрейндлих, что даже шептал во сне ее имя, когда ему удавалось задремать на съемочной площадке. Кроме того, Евгений Миронов признавался, что каждый раз дрожал и трепетал, когда в совместных сценах брал актрису за руки или иначе дотрагивался до нее, потому что был так сильно в нее влюблен.