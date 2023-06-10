Разница в возрасте 15 лет: «Красная шапочка» отхватила себе молодого красавца (фото)

Яна Поплавская уже и не надеялась обрести женское счастье. После болезненного развода артистка поставила на себе крест, но всего одна встреча полностью изменила ее жизнь.

Первый брак знаменитости распался в 2011 году. Поплавская была замужем за Сергеем Гинзбургом, от которого родила двоих сыновей. Супруг не помогал ей с воспитанием наследников и мало заботился о финансовом благополучии семьи.

Из-за непростых отношений с возлюбленным актриса впала в депрессию, выбраться из которой ей помогла новая любовь. В 2015 году знаменитость закрутила роман с красавчиком, который на 15 лет моложе.

Радиоведущий Евгений Яковлев долго уговаривал избранницу выйти за него замуж, но Поплавская под венец не спешила. Осенью прошлого года пара, наконец, узаконила свои отношения, что стало большой радостью для поклонников актрисы.