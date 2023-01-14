Разница в возрасте — не помеха: как выглядит 81-летняя супруга Маковецкого

Супруги Елена и Сергей Маковецкий счастливо живут в браке уже почти четыре десятилетия, несмотря на 18 лет разницы в возрасте.

Впервые артисты познакомились на съемках и, недолго думая, решили пожениться. Владимир переживал, что возлюбленная из обеспеченной семьи будет чувствовать себя некомфортного в его скромной квартире. Однако Елене было это неважно, и вместе с сыном она освоилась на новом месте, где они стали дружно жить без ссор, измен и предательств.

Единственной проблемой стало пристрастие мужчины к алкоголю.

Муж бросил вредную привычку, чтобы не разрушать семью и не потерять такую шикарную женщину.

Елена, будучи настоящей актрисой, привыкла хорошо ухаживать за своей внешностью. Сейчас она выглядит почти так же, как и ее супруг. Она стройна и знает как подчеркнуть свои достоинства с помощью макияжа и правильно подобранной одежды.