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6 лет прожила со стариком: «Великолепный век» не рассказал, что стало с единственной дочерью Мехмета

8 июля 2025 18:07
6 лет прожила со стариком: «Великолепный век» не рассказал, что стало с единственной дочерью Мехмета

Одним браком делом не ограничилось.

После просмотра «Великолепного века» у зрителей осталось немало вопросов. связанных с дальнейшими судьбами многих персонажей. Например, не все знают, что стало с Джихан — беременной наложницей шехзаде Мехмета, любимого сына Хюррем и Сулеймана.

Историки упоминают, что у девушки родилась дочь Хюмашах, которую взяли на воспитание её дедушка и бабушка — Сулейман и Хюррем. Однако в сериале о дальнейшей жизни малышки ничего не рассказывается.

Что ж, у Хюмашах выдалась довольно насыщенная, но отнюдь не завидная жизнь. Пока у власти был ее дед, Хюмашах ни в чем не нуждалась, но когда на престол взошел ее дядя, Селим, ситуация изменилась.

6 лет прожила со стариком: «Великолепный век» не рассказал, что стало с единственной дочерью Мехмета

Новый султан нашел для 23-летней племянницы подходящую партию — Ферхата Мехмета-пашу. Несмотря на разницу в возрасте в 17 лет, их брак оказался крепким — вместе они пробыли 9 лет.

Историки выдвигают разные предположения, сколько детей родилось у супругов. Но многие сходятся во мнении, что за все годы совместной жизни пары на свет появилось 9 детей.

6 лет прожила со стариком: «Великолепный век» не рассказал, что стало с единственной дочерью Мехмета

После смерти первого мужа Хюмашах вышла замуж за Лала Мустафу-пашу — того самого чиновника, который предал шехзаде Баязида. И их разница в возрасте составляла более 40 лет.

За 6 лет брака у них родился лишь один сын. А когда Мустафа-паша скончался, на престоле был уже Мурад III. Он распорядился, чтобы Хюмашах снова вышла замуж.

6 лет прожила со стариком: «Великолепный век» не рассказал, что стало с единственной дочерью Мехмета

Ее последний брак продлился недолго: через год после свадьбы она умерла. Имя ее третьего мужа осталось неизвестным, но историки считают, что это мог быть Гази Мехмет-паша, брат Ибрагима-паши. Некоторые записи утверждают, что он хорошо относился к ней и ее детям.

Вероятно, жизнь Хюмашах могла бы сложиться иначе, если бы Сулейман и Хюррем были рядом. Но из-за перемен при дворе ей пришлось пройти через несколько браков, причем с очень взрослыми мужчинами, что, вероятно, не входило в планы ее отца, шехзаде Мехмета.

Ранее мы писали: Это вам не перепелки и лукум: «Великолепный век» умолчал про одно султанское блюдо — состав не для слабонервных

Ольга Назарова
Ольга Назарова
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