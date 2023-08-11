«Разнесло»: люди не понимают, что стало с обычно стройной Кабаевой (фото)
Изменилась не в лучшую сторону.
Алина Кабаева стала чаще выходить в свет. Казалось, поклонники должны радоваться, но их настигло горькое разочарование. Вид гимнастки во время недавнего появления на публике вызвал оторопь у фанатов.
В Беларуси стартовали II Игры стран СНГ, и олимпийская чемпионка не могла проигнорировать это событие. На мероприятии Кабаева появилась в качестве почетного гостя. Правда, многие далеко не сразу узнали в ней некогда изящную спортсменку.
Кабаева изменилась до неузнаваемости. От ее точных форм не осталось и следа. Судя по всему, завершив спортивную карьеру, знаменитость пустилась во все тяжкие. По крайней мере, во вкусной еде Кабаева вряд ли себе отказывает, иначе откуда взялись бы лишние килограммы.
«Разнесло... Пусть балахоны у Пугачевой попросит», «Как может так быстро меняться внешность, это же небо и земля», «Что-то ее в ширь все больше и больше разносит», — удивляются в Сети.