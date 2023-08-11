«Разнесло»: люди не понимают, что стало с обычно стройной Кабаевой (фото)

Алина Кабаева стала чаще выходить в свет. Казалось, поклонники должны радоваться, но их настигло горькое разочарование. Вид гимнастки во время недавнего появления на публике вызвал оторопь у фанатов.

В Беларуси стартовали II Игры стран СНГ, и олимпийская чемпионка не могла проигнорировать это событие. На мероприятии Кабаева появилась в качестве почетного гостя. Правда, многие далеко не сразу узнали в ней некогда изящную спортсменку.

Кабаева изменилась до неузнаваемости. От ее точных форм не осталось и следа. Судя по всему, завершив спортивную карьеру, знаменитость пустилась во все тяжкие. По крайней мере, во вкусной еде Кабаева вряд ли себе отказывает, иначе откуда взялись бы лишние килограммы.